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Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:55
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Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada

Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada
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(DHA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ’da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı.

Hürriyet Caddesi’nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

 

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