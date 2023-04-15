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Yağış nedeniyle tahrip olan yolun onarımına başlandı

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol, köprü ve menfezler onarılıyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:05
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Elazığ’da tahrip olan yol onarılıyor

Yağış nedeniyle tahrip olan yolun onarımına başlandı
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribata uğrayan Palu ilçesi Gökdere-Büyükçaltı grup yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bunun üzerine Akbulut köyü girişi ve Büyükçaltı köyü girişindeki yollarda ve köprü, menfez gibi sanat yapılarının bulunduğu yol kesimlerinde, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ayrıca Sivrice ilçesi köy yollarında da benzer şekilde yağış nedeniyle tahrip olan güzergahlarda da çalışmalara başlandığı ve kısa süre içerisinde ulaşımın normal seyrine ulaşacağı bildirildi.

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