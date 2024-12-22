Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Birçok tarihi yapı, kar örtüsü altında kaldı. Mahallede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerininse karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.