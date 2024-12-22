Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Elazığ’da etkili olan kar yağışı tarihi Harput Mahallesi’nde beyaz örtü ile kapladı. 1200 rakamlı yerde kar örtüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Birçok tarihi yapı, kar örtüsü altında kaldı. Mahallede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerininse karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü

Son Haberler
Yılmaz Vural Vanspor'la anlaştı
Yılmaz Vural Vanspor'la anlaştı
Fatih Altaylı kararı duyunca çileden çıktı! "Hep aynı sebepten..."
Fatih Altaylı kararı duyunca çileden çıktı! "Hep aynı sebepten..."
Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)
Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)
Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü
Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü