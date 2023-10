Elazığ’da tartıştığı husumetlisini silahla vurdu

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta Tartıştılar, Ateş Etti

Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Kanarya sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan T.O. ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu M.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.O., yanında bulunan tabancayla M.O.'ya ateş etti. M.O., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. T.O. ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye Kaldırıldı, Hayati Tehlikesi Yok

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan M.O., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.