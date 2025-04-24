Elazığ’da tır alev alev yandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da tır alev alev yandı

Olay, Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, bir anda alev aldı.

Elazığ'da seyir halindeki tır alev alev yandı.

Olay, Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

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