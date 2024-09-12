Elazığ’da tır devrildi: 2 yaralı

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu tespit edilen E.İ. yönetimindeki 23 ADR 908 plakalı tır, önce Sürsürü Mahallesi'nde park halinde duran 23 AER 449 plakalı bir otomobile çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, bulvarda direksiyon kontrolünü kaybederek tırı devirdi. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın olduğu alanda incelemelerde bulundu.