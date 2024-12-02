Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kovancılar ilçesinin Saraybahçe köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki tır ile Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda detaylı inceleme yaptı.