Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Malatya Caddesi Misland Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 DE 113 plakalı tır ile 34 HAR 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme
Kaza, Malatya Caddesi Misland Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 DE 113 plakalı tır ile 34 HAR 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.