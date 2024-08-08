Elazığ'da trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla İsrail'e tepki

Elazığ Belediyesi, kent genelindeki trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazılarını yerleştirdi.

Vatandaşlardan Feti Tuncer, uygulamanın, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı sessiz kalınmaması adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Tuncer, "Belediyemizin, ışıklara 'Katil İsrail' ve 'Özgür Filistin' yazılarını yerleştirmesini destekliyoruz. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda belediyemizi destekliyoruz," dedi.

Mehmet Tahir Altungök de belediyenin bu uygulamasını desteklediklerini ifade ederek, "İnsanları bu soykırıma karşı bilinçlendirmek ve unutturmamak adına yerinde bir uygulama olmuş. Belediyemizi tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.