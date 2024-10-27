Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vali Fahri Bey Caddesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 AEV 924 plakalı motosiklet ile R.İ. yönetimindeki 23 AAY 360 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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