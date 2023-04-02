2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.  

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 20:16
Takip Et

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   
+
Aa
-

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 44 AK 814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından park halindeki tıra çarptı.

Hızını alamayan otomobil üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. (İHA)     

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
3
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
5
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
6
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
7
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Tayyip şoku yaşandı
﻿Tayyip şoku yaşandı
﻿Tayyip şoku yaşandı
﻿Ersun Yanal'dan Kulüpler Birliği çıkışı: Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz
﻿Ersun Yanal'dan Kulüpler Birliği çıkışı: Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz
﻿Ersun Yanal'dan Kulüpler Birliği çıkışı: Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz
﻿Hakan Keleş'ten mücadele mesajı: Hep birlikte başaracağız
﻿Hakan Keleş'ten mücadele mesajı: Hep birlikte başaracağız
﻿Hakan Keleş'ten mücadele mesajı: Hep birlikte başaracağız
﻿Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   
﻿Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   
﻿Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.