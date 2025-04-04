Elazığ’da trafikte sürpriz konuk

Elazığ şehir merkezinde yoğun trafik sırasında bir koyun sürüsü aniden yola çıkarak araçların durmasına neden oldu. Sürü çobanlarının müdahalesiyle koyunlar güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirilirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ'da yoğun trafik akışı içinde ilginç anlar yaşandı. Şehir merkezinde seyir halindeki araçlar, aniden karşılarına çıkan bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Sürü yolun ortasından geçerken sürücüler şaşkınlık içinde beklemek zorunda kaldı. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, koyunların sakince ilerlediği, sürücülerin ise yolun açılmasını beklediği anlar yer aldı. Trafikte kısa süreli aksaklık yaşanmasına rağmen, sürü çobanlarının müdahalesiyle koyunlar güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirildi.