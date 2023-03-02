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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:14
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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu
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İHA
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.
Yapılan çalışmalar sırasında ise 3,61 gram metamfetamin, 1 kilo 669,65 gram kubar esrar, 1 adet ecstasy hap, 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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