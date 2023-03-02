Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında ise 3,61 gram metamfetamin, 1 kilo 669,65 gram kubar esrar, 1 adet ecstasy hap, 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.