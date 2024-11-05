Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Çalışmalar neticesinde; Diyarbakır İli Hani ilçesinde D.Z. isimli şahsın evi ve çevresinde arama yapıldı. Aramalarda, 10 kilo kubar esrar, bir kilo 200 gram toz esrar, esrar kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan 11 adet çakmak gazı ve 1 adet elek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma halen devam ediyor.