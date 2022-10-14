Vinç tren yolunda asılı kaldı

İHA'nın haberine göre, kaza, İçme köyü mevkiinde bulunan demir yolunda meydana geldi. M.K.’nın kullandığı vinç, demir yolundan geçmeye çalışırken raylar üzerinde asılı kaldı.

Bu sırada trenin geldiğini gören sürücü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç hurdaya dönerken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.