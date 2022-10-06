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Yolda yürürken ayağına takıldı. Ne olduğunu kimse bilmiyor

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde pikniğe giden bir kişinin ayağına daha önce hiç görmediği ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı. Dayısıyla birlikte yanlarına aldığı 5 kilo 800 gramlık demir yığınını ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini belirtti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:05
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Elazığ'da yolda yürürken ayağına takıldı. Ne olduğunu kimse bilmiyor

Yolda yürürken ayağına takıldı. Ne olduğunu kimse bilmiyor
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi’nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı. 

Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı. Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Cismi nasıl buldukları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karadağ, ''Harput’ta gezerken yeğenim Yusuf Karata’nın ayağına bir cisim takıldı. Sonrasında incelediğimizde tarihi bir eser niteliğinde olduğunu düşündük. Bombaya benziyor. Üzerinde işlemeler de var. Çok eskiye benziyor zaten salladığın zaman içinden ses geliyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz'' dedi.

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