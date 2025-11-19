Elazığ’da tır, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.