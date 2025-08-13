Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Kaza, Sürsürü İmam Efendi Bulvarı'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 23 ES 145 plakalı minibüs, 33 ALB 270 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, park durumunda bulunan 23 AEG 802 ve 06 FA 1277 plakalı otomobillere çarparak refüje çıktı. Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.