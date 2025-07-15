Elazığ’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile E.K. yönetimindeki hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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