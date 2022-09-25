﻿Cami hırsızı yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.



Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.