﻿Cami hırsızı yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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