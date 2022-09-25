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Cami hırsızı yakayı ele verdi

Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:14
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Elazığ'daki cami hırsızı yakayı ele verdi

Cami hırsızı yakayı ele verdi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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