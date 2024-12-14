Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü

Kaynak: İHA
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü

Elazığ'da sabah saatlerinde beyaz eşyaların olduğu depoda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Elazığ'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın beyaz eşya bulunan bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya deposunda sabah saat 08.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahaleleri ile binada bulunan 8 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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