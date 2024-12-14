Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü

Olay, Nail Bey Mahallesi'nde, Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki binanın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.00 civarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Yükselen duman ve alevleri gören iş yeri sahibi, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde binada bulunan 8 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.