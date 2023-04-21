Elazığ'ı sağanak vurdu. Bingöl kara yolunda ulaşım tek şeritli akıyor

DHA

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Karakoçan ilçesinde cami, bazı ev ve işyerleri ile ahırları su bastı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın en fazla etkilediği Elazığ-Bingöl kara yolu Yolçatı mevkisinde jandarma ve polis ekipleri sürücülere uyarıda bulunarak, yolun bir şeridi ulaşıma kapattı. Tek yönden ulaşımın sağlandığı yolda kaza riskine karşı ışıklı dubalarla önlem alındı.



İşyerini su basan Mustafa Baydaş, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Menfezlerde düzenleme yapılması gerekiyor. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Menfezler biriken suları taşıyamıyor artık. Bunların kazılarak geniş şekilde yapılması gerekiyor, biz defalarca başvuru yaptık” dedi.