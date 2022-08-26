Görmüyordu, 100 yaşında yeniden görmeye başladı

Travma nedeniyle gençliğinden beri sağ gözü hiç görmeyen 100 yaşındaki yaşlı adam, sol gözünde de görme kaybı gelişmesi şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesine müracaat etti. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde katarakt tanısı koyulan hastanın ameliyat olmasına karar verildi. Başarıyla ameliyat edilen hasta, sağlığına kavuştu, tekrar görmeye başladı.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Çağrı Yiğit, şöyle konuştu:

“Hastamız bize başvurduğunda sağ gözünde, gençliğinde geçirmiş olduğu travmadan dolayı tam görme kaybı mevcuttu. Sol güzünde ise sadece ışık hassasiyeti olan tam görme kaybına sebep olan katarakt vardı. Uyarıcı damlalara rağmen göz bebeğinin hiçbir şekilde büyümemesi cerrahi açıdan oldukça risk oluşturuyordu. Ailesi ve hastamızın da onayı ile hastamızın katarakt ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Operasyonun birinci gününde yaptığımız kontrol muayenesinde, hastamızın görme seviyesi parmak sayma seviyesine ulaştı ve çevresini yeniden görebiliyordu.”