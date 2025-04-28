Elazığ'ın ardından Kütahya'da deprem! (28 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'ın ardından Kütahya'da deprem! (28 Nisan 2025)

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün 21:09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından bu kez Kütahya Simav'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Vatandaşların büyük korku yaşadığı depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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