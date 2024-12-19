Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde deprem (19 Aralık 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Özlüce mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 19, 2024
OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) https://t.co/PYgsrhQOqC
19.12.2024, 16:13:40 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Depremin vurduğu 11 ilde alarm! Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den korkutan açıklama