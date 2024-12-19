Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde deprem (19 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde deprem (19 Aralık 2024)

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Özlüce mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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