Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde deprem (19 Aralık 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Özlüce mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı