Elazığlı sporculardan büyük başarı: Avrupa’dan bronz madalya ile döndüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığlı sporcular Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi. Elazığ'ı ve ülkeyi temsil eden milli sporcular Musa Kaya ve Yusuf Eren Yıldırım, gösterdikleri üstün performansla Avrupa üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu başarı, tesadüf değil; uzun ve zorlu bir yolculuğun eseri. Elazığ'da yetişen sporcularımız, kendi kulüplerimiz bünyesinde büyük şehirlerdeki güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazanmış, böylece ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı elde etmişlerdi. Bu süreçte Elazığlı kulüplerimizin ve sporcularımızın özverili çalışmaları ve emekleri, Avrupa sahnesinde de kendini göstermiştir" denildi.

