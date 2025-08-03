Elazığspor İran ekibiyle yenişemedi

Kaynak: İHA
Elazığspor İran ekibiyle yenişemedi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Elazığspor, Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar Sirjan ile 2-2 berabere kaldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Elazığspor, ikinci hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. İlk maçında Sarıyer’i 1-0 yenen bordo-beyazlılar ikinci hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar Sirjan ile karşılaştı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan maçın ilk yarısını Halil İbrahim ve Beykan’ın golleriyle 2-1 önde kapatan Elazığspor, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Teknik Direktör Fırat Gül maçta tüm futbolculara şans verdi.

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