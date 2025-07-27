Elazığspor taraftarına önemli Passo duyurusu

Nesine 2. Lig 2025-2026 Futbol Sezonu için birbirinden önemli futbolcularla kadrosunu güçlendiren ve geçtiğimiz yıl yakaladığı başarısını bu yıl şampiyonlukla taçlandırmayı hedefleyen Seza Çimento Elazığspor'un kombine biletleri, artık PASSO'da satılacak.

Yeni sezonda kapılara kurulan yeni turnike sistemi ile taraftar kombinesini alarak maçları daha rahat izleyebilecek. Taraftar desteğinin güçlü bir şekilde hissedilebilmesi için uygun fiyatlarla kısa bir süre sonra satışa çıkması beklenen kombine biletlere bordo-beyazlı taraftarlar, internet sitesi ve PASSO Mobil Uygulaması üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

KOMBİNE BİLETLERİ

Taraftarlar PASSO üyeliği oluşturduktan sonra Seza Çimento Elazığspor'un Nesine 2. Lig 2025-2026 Futbol Sezonu kombine biletlerine buradan kredi kartına taksit seçenekleri ile sahip olabilecek. Kayıt oluşturup, kombine sahibi olan taraftarların biletleri, her maç haftasında QR Kod olarak mobil cihazlarına iletilecek ve taraftarlar bu QR Kod ile karşılaşmaları keyifle takip edebilecek.