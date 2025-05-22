Elazığspor - Vanspor FK rövanş maçı biletleri satışta

Kaynak: İHA
Elazığspor - Vanspor FK rövanş maçı biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turunda Elazığ’da oynanacak olan Vanspor FK rövanş maçının biletlerini satışa sundu.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur’nda Elazığ’da oynanacak olan Vanspor FK rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bordo-beyazlı taraftarlar için büyük önem taşıyan bu mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Müsabaka bilet fiyatları protokol 2 bin, kapalı 400, maraton 250, kale arkası 100 lira olarak belirlendi.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vanspor maçı biletleri Elazığspor Store ve Batı Kitap Kırtasiye şubelerinden satışa sunuldu. Maç günü stadyum gişelerinden de bilet temin edilebilecek.

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