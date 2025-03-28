Elazığspor yeni teknik direktörünü buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığspor yeni teknik direktörünü buldu

Elazığspor’da teknik direktör Bülent Yenihayat’la yolların ayrılması sonrası yeni hoca için arayışlara vakit kaybedilmeden başlanıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını azaltan, yeni hedef olarak Play-Offları belirleyen Elazığspor’da Bülent Yenihayat’ın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

FIRAT GÜL YENİ TEKNİK ADAM OLACAK

Gündemine birçok ismi alan bordo-beyazlılar son olarak Kastamonuspor’u çalıştıran Fırat Gül’de karar kıldı ve genç teknik adamı Elazığ’a çağırdı. 2022-2023 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, Boluspor, Akhisarspor, Adanaspor, Kocaelispor ve son olarak Kastamonuspor gibi takımları çalıştırdı.

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