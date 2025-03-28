Elazığspor yeni teknik direktörünü buldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını azaltan, yeni hedef olarak Play-Offları belirleyen Elazığspor’da Bülent Yenihayat’ın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

FIRAT GÜL YENİ TEKNİK ADAM OLACAK

Gündemine birçok ismi alan bordo-beyazlılar son olarak Kastamonuspor’u çalıştıran Fırat Gül’de karar kıldı ve genç teknik adamı Elazığ’a çağırdı. 2022-2023 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, Boluspor, Akhisarspor, Adanaspor, Kocaelispor ve son olarak Kastamonuspor gibi takımları çalıştırdı.