Elazığspor’a seyircisiz oynama cezası

Kaynak: İHA
Elazığspor’a seyircisiz oynama cezası

Elazığspor’a Vanspor FK maçındaki saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.


Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. Haftası’nda Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynan Vanspor FK maçında çıkan olaylardan ötürü Profosyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Elazığspor’un cezası belli oldu. Bordo-beyazlı ekip çıkan olaylardan ötürü 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Elazığspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te oynanacak olan Elazığspor-Giresunspor karşılaşması PFDK’nın 2024/2025-725 sayılı kararı ile seyircisiz oynanacaktır. Karşılaşma Elazığspor resmi YouTube Katıl sayfamızdan canlı yayınlanacaktır" denildi.

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