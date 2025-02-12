Elazığspor’a seyircisiz oynama cezası

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. Haftası’nda Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynan Vanspor FK maçında çıkan olaylardan ötürü Profosyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Elazığspor’un cezası belli oldu. Bordo-beyazlı ekip çıkan olaylardan ötürü 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Elazığspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te oynanacak olan Elazığspor-Giresunspor karşılaşması PFDK’nın 2024/2025-725 sayılı kararı ile seyircisiz oynanacaktır. Karşılaşma Elazığspor resmi YouTube Katıl sayfamızdan canlı yayınlanacaktır" denildi.
12 Şubat 2025 Çarşamba