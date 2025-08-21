Elazığspor'da çifte sakatlık şoku

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında Adana 01 FK ile Pazar günü karşılaşacak. Kritik maç öncesi bordo-beyazlılar iki sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

İKİ OYUNCU SAKATLANDI

Elazığspor Kulübü’nden sakatlıklara ilişkin yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcularımızdan Süleyman Özdamar, Erzurum’da yapılan antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası çekilen MR görüntülemesi neticesinde sağ uyluk bölgesinde 1. derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Hazırlık maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden profesyonel futbolcumuz Enes Soy’un yapılan MR görüntülemesinde ise kalça ve sol arka adalesinde ciddi zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her iki futbolcumuz da Pazar günü oynayacağımız Adana 01 FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır" denildi.

Nesine 2. Lig’de yeni sezon ilk hafta maçında Pazar günü Adana 01 FK ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor’da futbolcuların forma numaraları belli oldu.

FUTBOLCU NUMARALARI VE İSİMLERİ ŞÖYLE;

1 - Mücahit Çıra, 26- Yusuf Ayaz, 90- Muammer Yıldırım, 3- Muhammet Ömer Çakı, 5- Ercan Coşkun, 6- Süleyman Özdamar, 19- Arda Midiliç, 29- Mustafa Haluk Tan, 32- Mehmet Yılmaz, 35- Alpay Koldaş, 7- Erkan Eyibil, 8- Hakan Yavuz, 10- Beykan Şimşek, 11- Enes Soy, 14- Efe Tatlı, 17- Melih İnan, 20- Maksut Taşkıran, 22- Kerem Şenyüz, 23- Efe Baran Üzüm, 28- Alperen Aydın, 61- Halil İbrahim Sönmez, 66 Mikail Koçak, 97- Fuat Bavuk.