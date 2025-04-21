Elazığsporlu Beykan Şimşek genç yetenekleri keşfedecek

Elazığ'ın futbola gönül veren çocukları için, Elazığspor’un ileri uç oyuncusu Beykan Şimşek tarafından "Küçük Kramponlar, Büyük Hayaller İçin" sloganı ile yepyeni bir kapı aralandı.

GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDECEK

Fenerbahçe altyapısında yetişen, Türkiye'nin önemli kulüplerinde başarı ile mücadele eden, Elazığspor’daki formu ile dünya yıldızlarını bile geride bırakan tecrübeli futbolcu Beykan Şimşek'in faaliyete geçirdiği Beykan Şimşek Futbol Okulu, sıradan bir futbol kursundan çok daha fazlası ile şehir futboluna yepyeni bir yön verecek. Isparta'daki başarılı çalışmalarının ardından Elazığ’daki genç yetenekleri keşfederek, Türk futboluna armağan etmeyi hedefleyen Beykan Şimşek Futbol Okulu, Sporium 23’te cumartesi ve pazar günleri futbola gönül veren çocuklara eğitim verecek. Miniklere sadece top kontrolü ve şut teknikleri değil, aynı zamanda takım ruhu, sportmenlik, futbol ruhu, sahada duruş, oyun okuma, disiplinle birlikte hem teknik, hem fiziksel, hem de mental antrenmanlarla çocukların gelişimlerine önemli katkı sağlayacak.

"DOĞRU ALTYAPI ŞART"

Türk futbolunun en büyük sorununun altyapı eğitimi olduğunu vurgulayan Beykan Şimşek, ‘’Futbola küçük yaşta başladım. Ama yıllar içinde gördüm ki, bizim çocuklarımız yetenekli olmasına rağmen, yurtdışındaki futbolculara göre geride kalıyor. Bunun sebebi, temel eğitimdeki eksiklikler. 2010’da Manchester City’de Yaya Toure’nin gençlere verdiği eğitimi gördüğümde, aradaki farkı anladım. O gün, ‘Bir gün ben de böyle bir projeye başlamalıyım’ dedim ve şimdi o hayalimi Elazığ’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Futbol, sadece topa vurmak değil. Takım ruhu, disiplin ve mental dayanıklılık gerektirir. Çocuklarımıza bu değerleri aşılayacağız. Ailelerle de iş birliği yaparak, gençlerimizin hem saha içinde hem dışında doğru birer birey olmalarını sağlayacağız’’ diye konuştu.

