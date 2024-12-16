Elazığspor’un tecrübeli stoperi Ercan Coşkun gözyaşlarına engel olamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığspor’un tecrübeli stoperi Ercan Coşkun gözyaşlarına engel olamadı

Sezon başı transfer edilen takımın tecrübeli stoperi Ercan Coşkun, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonrası gözyaşlarına engel olamadı.

Sezon başı transfer edilen takımın tecrübeli stoperi Ercan Coşkun, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonrası gözyaşlarına engel olamadı.

Elazığspor'un tecrübeli futbolcusu Ercan Coşkun, pazar günü oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından duygusal anlar yaşadı. Maçın 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Ercan, takımının son dakikalarda yediği golle berabere kalması sonucu büyük bir üzüntü yaşadı.

Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda takımın sağ beki Berşan Yavuzay'ın MR'ı çekilecek.

Elazığspor’un tecrübeli stoperi Ercan Coşkun gözyaşlarına engel olamadı

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