Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı

22 yaşındaki Güney Afrikalı şarkıcı Tyla, Met Gala’ya katılan ünlüler arasında yer aldı.
“Getting Late” adlı şarkısı ile çıkış yakalayan genç şarkıcı, Met Gala 2024’ün Garden Of Time (Zamanın Bahçesi) temasını yeni bir seviyeye taşıdı ve Met Gala merdivenlerinde bir heykel gibi taşınması gerekti.
Dar kum saati siluetine sahip kıyafeti ile merdivenlerden çıkmayı başaramayan şarkıcıya görevliler yardım etti.
Ünlü şarkıcı, her ne kadar merdivenlerden tek başına çıkamasa da geceye damgasını vurdu.
Tyla’nın kıyafetine uyumlu olması için çanta yerine kum saati taşıması da dikkat çekti.
Kırmızı halının üzerinde, içeri girdikten sonra akşam yemeğine oturmakta zorlanabileceğini söyleyen şarkıcı, “Oturabilecek miyim kim bilir? Bunu çözecekler. Kimin umrunda arkadaşlar? Sevimli görünüyorum” dedi.
Ünlü şarkıcı, aksesuar olarak ise altın bir kolye tercih etti.
Tyla, X'te (eski adıyla Twitter) viral oldu ve pek çok kişi şarkıcının temaya tamamen hakim olduğu konusunda hemfikir oldu.
İlk kez Met Gala’ya katılan şarkıcının kıyafetini ekibi “zaman” kelimesine uygun olarak seçti. Tyla,“Temelde malzeme kum, çünkü biz 'zamanın kumları' temasını kullanmak istedik. Bu görünüm üzerinde Balmain'le çalıştım” dedi.
Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing "geçicilik fikrine" aşık olduklarını söyleyerek "Bu yaratımın ardındaki ilham, sınırları yeniden tanımlama ve geçici bir malzemeyi sonsuz bir başyapıta dönüştürme arzusundan kaynaklandı" ifadesini kullandı ve "Kum gibi geçici bir şeyden bir giysi yapma fikri hayal gücümü ateşledi ve sonuçtan daha mutlu olamazdım." dedi.