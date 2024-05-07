Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı

Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing "geçicilik fikrine" aşık olduklarını söyleyerek "Bu yaratımın ardındaki ilham, sınırları yeniden tanımlama ve geçici bir malzemeyi sonsuz bir başyapıta dönüştürme arzusundan kaynaklandı" ifadesini kullandı ve "Kum gibi geçici bir şeyden bir giysi yapma fikri hayal gücümü ateşledi ve sonuçtan daha mutlu olamazdım." dedi.