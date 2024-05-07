Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı

Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Kaynak: Haber Merkezi
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamayan şarkıcı Tyla, Met Gala'da kucaklanarak merdivenlerden çıkarıldı.
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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 1

22 yaşındaki Güney Afrikalı şarkıcı Tyla, Met Gala’ya katılan ünlüler arasında yer aldı.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 2

“Getting Late” adlı şarkısı ile çıkış yakalayan genç şarkıcı, Met Gala 2024’ün Garden Of Time (Zamanın Bahçesi) temasını yeni bir seviyeye taşıdı ve Met Gala merdivenlerinde bir heykel gibi taşınması gerekti.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 3

Dar kum saati siluetine sahip kıyafeti ile merdivenlerden çıkmayı başaramayan şarkıcıya görevliler yardım etti.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 4

Ünlü şarkıcı, her ne kadar merdivenlerden tek başına çıkamasa da geceye damgasını vurdu.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 5

Tyla’nın kıyafetine uyumlu olması için çanta yerine kum saati taşıması da dikkat çekti.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 6

Kırmızı halının üzerinde, içeri girdikten sonra akşam yemeğine oturmakta zorlanabileceğini söyleyen şarkıcı, “Oturabilecek miyim kim bilir? Bunu çözecekler. Kimin umrunda arkadaşlar? Sevimli görünüyorum” dedi.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 7

Ünlü şarkıcı, aksesuar olarak ise altın bir kolye tercih etti.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 8

Tyla, X'te (eski adıyla Twitter) viral oldu ve pek çok kişi şarkıcının temaya tamamen hakim olduğu konusunda hemfikir oldu.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 9

İlk kez Met Gala’ya katılan şarkıcının kıyafetini ekibi “zaman” kelimesine uygun olarak seçti. Tyla,“Temelde malzeme kum, çünkü biz 'zamanın kumları' temasını kullanmak istedik. Bu görünüm üzerinde Balmain'le çalıştım” dedi.

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Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı 10

Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing "geçicilik fikrine" aşık olduklarını söyleyerek "Bu yaratımın ardındaki ilham, sınırları yeniden tanımlama ve geçici bir malzemeyi sonsuz bir başyapıta dönüştürme arzusundan kaynaklandı" ifadesini kullandı ve "Kum gibi geçici bir şeyden bir giysi yapma fikri hayal gücümü ateşledi ve sonuçtan daha mutlu olamazdım." dedi.

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