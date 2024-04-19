Elbistan Belediye Başkanı: Elbistan’ı yeniden ayağa kaldıracağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısına katılım gösteren Başkan Gürbüz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, karşılaştıkları sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını ve Elbistan’ı en kısa sürede normalleştireceklerini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Göreve geldiğimizde birçok sorunla karşılaştık, ancak vatandaşlarımızın desteğiyle bu sorunların üstesinden geleceğiz. Elbistan’ı depremin getirdiği sorunlardan arındırıp, sosyal hayatı tekrar inşa edeceğiz. Halkımız bize güvenerek göreve getirdi, biz de onların bu güvenine layık olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin yeni dönemi daha renkli ve daha çok partinin temsil edildiği bir yapıya sahip. Bu durum, bizlere muhalefet rolü üstlenme sorumluluğu veriyor ve biz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.