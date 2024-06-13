Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA
Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kayıp olan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cansız bedeni, bir gölette bulundu.

Büyükyapalak Mahallesi'nde ikamet eden Ülger'den haber alamayan ailesi, endişelenerek genç adamı aramaya başladı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, Ülger'in en son Kayapınar mevkiindeki bir gölet çevresinde olduğu bilgisine ulaşıldı ve arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ülger'in aracı, gölet kenarında terk edilmiş olarak bulunurken, genç adamın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri çalışmalara katıldı.

İtfaiye ekipleri, Ülger'in cansız bedenini gölden çıkardı. Yapılan kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ülger'in cenazesi, inceleme için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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