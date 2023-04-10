El-Celil ne demek? Allah’ın adı El-Celil anlamı ve fazileti nedir?

Kişiler Esmaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anmış olur. Allah’ın isimlerine Esmaül Hüsna denirken El Celil de Allah’ın diğer isimlerindendir. Peki, El Celil ne demek? El Celil anlamı ve fazileti nedir?

Allah'ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinmektedir. El Celil ismi de Allah'ın isimlerinden biri olarak bilinmektedir. Peki, El Celil ne demek? El Celil anlamı ve fazileti nedir?

EL CELİL NE DEMEKTİR?

Allah'ın isimlerinden olan El-Celil ismindeki celil kelimesi, celal kökünden türemiştir.

Celal, Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak anlamına gelmektedir.

El- Celil ismi ise; "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan" demektir.

EL CELİL FAZİLETLERİ NELERDİR?

El-Celil ismi Allah'ın azametini ortaya koyan isimlerindendir. Bundan dolayı El-Celil ismini hakkıyla bilmek kullar için oldukça mühimdir. Dinimizde zikir ve tesbihat önemli ibadetlerdendir. Hem ruha şifa olur hem de Allah ile kul arasında yakın bir bağ sağlar.

Peygamberimiz(s.a.v.)'in tavsiye ettiği pek çok zikir vardır. Ancak Allah'ın isimleri de sıklıkla zikredilmesi gerekir. Bu anlamda El- Celil ismini sıklıkla zikretmek kulun Allah karşısındaki aciziyetini anlamasını sağlayacaktır.

El-Celil esması zikri çokça tercih edilirse Allah'ın izni ile o kişi zalimlerin zulmünden kurtulur.

El-Celil esmasını zikretmeye devam edilirse düşmanlara karşı daha güçlü ve kuvvetli görünme şansı biiznillah daha fazla olur.

Allah'ın izniyle El-Celil zikrinin devamıyla çevreden saygı ve hürmet kazanılır.