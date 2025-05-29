Elçin Sangu o iddiaya ateş püskürdü: Hayranları ayaklanmıştı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elçin Sangu o iddiaya ateş püskürdü: Hayranları ayaklanmıştı...

Magazin dünyasında Elçin Sangu’ya ilişkin çıkan haberler ortalığı karıştırdı. Genç oyuncunun beyninde bir kitle olduğu gerekçesiyle apar topar yurt dışına tedaviye gittiği ileri sürülmüştü. Elçin Sangu konu hakkında sessizliğini bozdu.

Magazin dünyası Elçin Sangu hakkında çalkalanıyor 16 Mayıs’ta basınında çıkan bazı haberlerde Elçin Sangu‘nun beyninde bir kitle olduğu ileri sürülmüştü. Elçin Sangu‘dan hayranlarına da endişelendiren bu iddialara yanıt gecikmedi.

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Güzel oyuncu iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Elçin Sangu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim bu söylentiler doğru değil."


‘’SİZCE DE TUHAF DEĞİL Mİ?


"Sağlığım çok yerinde, insanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz haberinize. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?

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