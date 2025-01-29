Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddiasıyla gündem olan, hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım kısa süre önce “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alınmış tutuklanmıştı.

ELÇİN SANGU DA SESSİZ KALMADI

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Barım’ın tutuklanması sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterip hesaplarını karartılar. Ünlü oyuncu Elçin Sangu da kişisel hesabından tepki gösterdi.

"SEÇİME HAZIRLANIYORUZ "

Sangu şunları söyledi: “Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir. Henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor.”