Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasına sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddiasıyla gündem olan, hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım kısa süre önce “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alınmış tutuklanmıştı.

u87u.jpg

ELÇİN SANGU DA SESSİZ KALMADI

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Barım’ın tutuklanması sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterip hesaplarını karartılar. Ünlü oyuncu Elçin Sangu da kişisel hesabından tepki gösterdi.

7yy.jpg

"SEÇİME HAZIRLANIYORUZ "

Sangu şunları söyledi: “Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir. Henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor.”

ayse-barm-gezi-planlaycs-iddiasyla-tutukland-large.webp

Son Haberler
Sondakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sondakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Aldatıldığını öğrenen kadının gözü döndü!
Aldatıldığını öğrenen kadının gözü döndü!
Darıca'da mimarlık ofisinde sır ölüm! Kapıyı açan çalışanlar şaşkına döndü
Mimarlık ofisinde sır ölüm!
Zeytinliova’nın sokakları baştan sona yenilendi
Zeytinliova’nın sokakları baştan sona yenilendi
Erdoğan Arıkan'dan güzel haber
Erdoğan Arıkan'dan güzel haber