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  • Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya ‘Gülşen’ salvosu: Kocanı da işin içine kattın...

Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya ‘Gülşen’ salvosu: Kocanı da işin içine kattın...

Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı’nın 'Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti' ifadelerine tepki göstererek 'Yemezler demokrat tavırları' dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:06
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Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya ‘Gülşen’ salvosu: Kocanı da işin içine kattın...

Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya ‘Gülşen’ salvosu: Kocanı da işin içine kattın...
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Nagehan Alçı, Gülşen’in tutuklanmasına yönelik paylaşımda bulundu. Alçı, sosyal medya hesabından “Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu?Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…” ifadelerini kullandı.

'YEMEZLER DEMOKRAT TAVIRLARI'

Alçı’nın paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yanıt geldi. Elçin Sangu, "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; yurt dışına çıkma yasağı, kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek, kocanı da işin içine katmak, gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları…." dedi.

NE OLMUŞTU?

Elçin Sangu'nun CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Habertürk canlı yayınından sonra Nagehan Alçı hakkında yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Sangu sosyal medya hesabından, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum o rezil olmaktan yorulmadı" demişti.

Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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Ergün Sulanç
27.08.2022 06:30
Fikir özgürlüğü ayrı bir şey tüm İmamhatip’lilere hakaret itham ayrı şey hiç kimse imam hatiplilere sapık di ye mez Nokta  
 
Çetin Karaşahin
27.08.2022 06:27
Güzel kapak yapmış.  
 
Ne iç savaş ,ne dış savaş senaryoları nede S.Peker'i etkisizleştirme videoları Kuvay-i Milliyecileri yolundan döndüremez!
27.08.2022 03:22
1-Seçim yapılacak!2-Akp iktidardan gidecek!3-20 yıl boyunca yaptıkları ettikleri ne varsa kendi gerçekleriyle yüzleşecekler!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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