Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu

Son olarak rol aldığı Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu, imajını değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 1
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 2

Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı ile başrolü paylaştığı Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu imajını değiştirdi.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 3

Güzel oyuncu yılladır uzun kullandığı saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısalttırdı.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 4

Tarzı ve saç rengiyle her daim adından söz ettiren oyuncu, yeni projesine başlamadan önce imaj değiştirdi.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 5

Yıllardır saçlarını uzun kullanan ve daha önce şampuan reklamlarında rol alan Sangu, imaj değiştirerek kısacık kestirdi.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 6

Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 7

Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da "Eski saçların daha güzeldi" yorumunu yaptı.

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 8

İşte Elçin Sangu'nun yeni imajı...

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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 9
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 10
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 11
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 12
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 13
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 14
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 15
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 16
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 17
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 18
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 19
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 20
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 21
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Elçin Sangu'nun eski halinden eser kalmadı. Bambaşka biri oldu 22
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