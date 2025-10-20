Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bir mağazayla yaptığı reklam anlaşmasının ardından fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 101 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak mahkemeden ünlü oyuncuya iyi haber gelmedi.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile bir mağaza arasında iki reklam filmi ve iki fotoğraf çekimi için anlaşma yapılmıştı. Fakat iddiaya göre, sözleşme süresi 2017 yılında sona ermesine rağmen, mağaza, oyuncunun fotoğraflarını izinsiz şekilde ticari amaçla kullanmaya devam etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Elçin Sangu, önce İstanbul Arabuluculuk Bürosu’na başvurarak karşı tarafla görüşmek istedi. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca dava süreci başlatıldı.

Ünlü oyuncunun avukatı Mesut Kılıç, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini belirterek 101 bin liralık tazminat talep etti. Davalı mağazanın avukatı ise talebin reddini istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti.