Eldeki o renk değişimi tümör habercisi mi

“Elde kitle olan hastaların en sık karşılaştığı belirtiler ağrı ve renk değişikliği. Glomus tümörü, genellikle tırnak altında yer alır. Soğuğa maruz kaldığında ağrı daha da şiddetlenir. Nöromalar, eldeki sinirlerin hasar görmesi sonucu sinir uçlarında oluşan yumrulardır. Elin bir cisimle temas etmesi durumunda ağrı daha da artabilir” diyen El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, el tümörleri hakkında şunları söyledi:

“Eldeki tümörler cilt altındaki yumuşak dokuların veya kemiklerin kaynaklandığı kitlelerdir. Eldeki yumuşak doku tümörlerinin çoğu iyi huyludur ancak nadiren kötü huylu tümörler de görülebilir. Elde en çok rastlanan kötü huylu tümörler cilt kaynaklı skuamöz hücreli karsinomlardır. Sarkomlar ise yumuşak dokudan kaynaklanan başka bir kötü huylu tümör türüdür. Bu kitleler ağrı, şişlik ve renk değişikliği nedeniyle genellikle erken fark edilir”

EN SIK GÖRÜLEN İYİ HUYLU TÜMÖRLER

İyi huylu tümörler arasında en yaygın olanların ganglion kistleri olduğunu ifade eden Uzel, şöyle devam etti:

“En sık görülen iyi huylu yumuşak doku tümörleri; ganglion kistleri, tendon kılıfı dev hücreli tümör ve epidermal inklüzyon kistleridir. Lipomlar, glomus tümörü, sinir kılıfı tümörleri, nöromalar ve hemanjiom elde sık rastlanan diğer iyi huylu tümörlerdir. Ganglion kistleri, eklem veya tendon kılıfından kaynaklanan içi jel kıvamında sıvı ile dolu iyi huylu kistlerdir. Tendon kılıfının dev hücreli tümörü, parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerin çevresinde bulunan, oldukça sert ve bazen çoklu görünebilen iyi huylu kitlelerdir. Epidermal inklüzyon kistleri, cilt altında bulunan içi keratin dolu iyi huylu bir kitledir. Glomus tümörü, çoğunlukla tırnak altında yer alır. Soğukla temas halinde ağrının şiddetlendiği, ayrıca tırnak altında renk değişikliğine de yol açabilen kitlelerdir. Nöromalar, eldeki sinirlerin yaralanması sonrası sinir uçlarında oluşan yumrulardır. Elin bir cisimle temas etmesi durumunda ağrının şiddetlendiği gözlenebilir.”

TEDAVİDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, el tümörlerinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında ise şunları aktardı:

“Eldeki tümörlerin tanısı fizik muayene ve radyolojik inceleme ile konabilir. Radyolojik incelemede düz film, Ultrasonografi, BT ve MRG kullanıyoruz. Özellikle MRG, cerrahi tedavi için bize yol gösterici bir özellik taşır. Tedavide eğer kitle çok büyük değilse, kitlenin tamamının alınıp patolojiye gönderilmesi önerilir. İyi huylu kitlelerde eğer hasta ameliyat ile kitlenin alınmasını istemez ise hastaların takip altında olması ve kitlede ağrı ve büyümede artış olması durumunda tekrar değerlendirilmesi önem taşır. Elde alınan kitlelerin bazıları ameliyat sonrası dönemde tekrarlayabilir. Bu nedenle hastaların ameliyat sonrası dönemde de düzenli takip yaptırması erken dönemde nüksün saptanması açısından önemlidir.”