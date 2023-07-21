Eldeki uyuşma neyin habercisi

Kolunuz, eliniz veya parmaklarınız güçsüz veya zayıf hissedebilir. Uyuşma bir elde tek bir sinir boyunca olabileceği gibi iki elde de simetrik olarak meydana gelebilir.
ELDE UYUŞMA NEDEN OLUR?
El uyuşması, kolunuzdaki ve bileğinizdeki sinirlerden birinin veya bu sinir dalının hasar görmesi, tahriş olması veya sıkışmasından kaynaklanabilir.
Diyabet gibi periferik sinirleri etkileyen hastalıklar da el uyuşmasına neden olabilir, ancak diyabette benzer semptomlar genellikle ilk önce ayaklarınızda ortaya çıkar.
Nadiren uyuşma, beyninizdeki veya omuriliğinizdeki problemlerden kaynaklanabilir, ancak bu gibi durumlarda kol, el zayıflığı veya fonksiyon kaybı da meydana gelebilir. Tek başına uyuşma, genellikle felç veya tümör gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bozukluklarla ilişkili değildir.
Doktorunuz, uyuşmanın nedenini teşhis etmek için belirtileriniz hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Uygun tedaviye başlamadan önce nedeni doğrulamak için çeşitli testler gerekebilir.
Bir veya iki elinizde uyuşmanın olası nedenleri arasında şunlar vardır:
Sinir sisteminin paraneoplastik sendromları
Periferik nöropati
Omurilik yaralanması
Felç
Travma veya aşırı kullanım yaralanmaları
Beyin ve sinir sistemi problemleri
Servikal spondiloz
Guillain-Barre sendromu
Brakiyal pleksus yaralanması
Karpal tünel sendromu
Kübital tünel sendromu
Donma
Kronik problemler
Aşırı alkol kullanımı
Amiloidoz
Şeker hastalığı
Multipl skleroz
Tedavi yan etkileri
Kemoterapi veya HIV ilaçlarının yan etkileri
Diğer nedenler
Ganglion kisti
Vaskülit
B-12 vitamini eksikliği
Raynaud hastalığı
Sjögren sendromu
Bulaşıcı hastalıklar
Lyme hastalığı
Frengi
NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?
El uyuşmasının nedenini belirlemek önemlidir. Uyuşma devam ederse veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılırsa, değerlendirme için doktorunuza danışın.
Elinizdeki uyuşmanın tedavisi uyuşmanın altında yatan nedene bağlıdır.
Aşağıdaki durumlarda 112'yi arayın veya acil tıbbi yardım alın:
Aniden başlayan uyuşmaya özellikle güçsüzlük veya felç, kafa karışıklığı, konuşma güçlüğü, baş dönmesi veya ani, şiddetli baş ağrısı eşlik ediyorsa.
Aşağıdaki el uyuşması durumlarında hastaneden randevu alın:
Yavaş yavaş başlayan veya zamanla kötüleşen uyuşma
Vücudunuzun diğer bölgelerine yayılan uyuşma
Vücudunuzun her iki tarafını da etkileyen uyuşma
Belirli görev veya faaliyetler, özellikle tekrarlayan hareketler sonrası uyuşma
Parmak gibi elin yalnızca bir kısmını etkileyen uyuşma