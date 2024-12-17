Elden Ring Nightreign severlere kötü haber

Elden Ring Nightreign, FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2025'te konsollar ve PC için piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir kooperatif oyunudur. Oyuncular, bu oyunda tek başlarına veya üçlü ekiplerle mücadele edebilecekler ancak ikili oyun seçeneği bulunmayacak. Bu karar, oyun yapımcıları tarafından özel bir şekilde açıklandı.

Yönetmen Junya Ishizaki, oyun deneyiminin üç kişiyle oynamaya odaklanmasının nedenini açıkladı. Ishizaki, "Üç oyunculu bir odak noktasını seçmemizin nedeni, bir patronu birlikte yenecek ya da haritayı birlikte fethedecek olan oyunculara o başarı duygusunu yaşatmak istedik. Bu, yenilikçi bir şekilde tekrarlanabilir bir deneyim sunacaktı" dedi. Ayrıca, üçlü ekip kurma kararı, oyunculara daha derin bir başarı hissi yaşatmak amacıyla alındı.

Elden Ring Nightreign, teknik testlerini Şubat ayında PS5 ve Xbox Series platformlarında yapacak. Bu testler, oyun dünyasında heyecan uyandırmakla kalmayıp, oyunculara oyunun dinamiklerini ilk kez deneyimleme fırsatı sunacak. Bu testlerin ardından, oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.