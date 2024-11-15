ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz: “Ülkemiz için yenilikçi projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Enerji sektöründe yenilikçi proje geliştiren girişimleri desteklemeyi hedefleyen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı 180 başvuru içerisinden finale kalan 15 girişimci proje sunumlarını gerçekleştirdi. “Gelecek Vadedenler” sahnesinde sunumlarını yapan finalistler arasında başarılı olan ilk 3 girişimciye toplamda 1,5 milyon TL ödül verildi. “Geleceği Şekillendirenler” sahnesinde 1’inci olan girişim ise elektrik dağıtım sektörüne doğrudan katılarak iş birliği imkanına erişecek.

“1.200 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANDI”

Enerjim Sensin programı için düzenlenen törende konuşan Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz önceki 4 programda toplam 600 başvuru alındığını, bunlardan 182'sinin desteklenerek 1.200 kişilik istihdam sağlandığını belirtti. Erdeniz, 34 girişimcinin yurtdışına açılma başarısı gösterdiğini ve desteklenen girişimlerin yıllık 145 milyon dolar ciro yaparak şirket değerlerini 400 milyon dolara kadar yükselttiğini vurguladı.

Barış Erdeniz sektöre yönelik önemli mesajlar verdiği konuşmasında, küresel anlamda enerji dönüşümü alanında yaşanan büyük rekabete dikkat çekti. Dünya genelinde enerji sektöründe elektrifikasyon, yeşil dönüşüm ve karbon hedefleri olmak üzere dijital dönüşüm ve akıllı şebeke konularının ivme kazandığını vurgulayan Erdeniz, bu dönüşümün adının “Büyük Enerji Dönüşümü” olduğunu belirtti. Erdeniz, Büyük Enerji Dönüşümü için yenilik yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, Türkiye’nin dönüşüm rekabetinde geri sıralarda kalmaması gerektiğini hatırlattı.

Erdeniz şunları söyledi:

“Biz Elektrik Dağıtım Sektörü olarak, bu dönüşüm sürecinde ne kadar stratejik bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla yenilikçi projelere yatırım yaparak gençlerimizin enerjisini yanımıza alıyoruz. Bu girişimcilik ekosistemini genişleterek sektöre daha çok yenilikçi girişimin katkı vermesini sağlayacağız.”

Elder Hakkında

Elder, ülke genelinde elektrik dağıtım faaliyeti ile iştigal eden elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı örgüt olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2023 yılı Aralık ayı itibariyle dağıtım sistemini kullanan 49,7 milyon aboneye hizmet sunan 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamını temsil eden Elder, tüm paydaşları için elektrik dağıtım faaliyetlerindeki katma değeri artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve ekonomik faydayı büyütmek için çalışmaktadır. Türkiye’nin enerji politikalarını ve dünyadaki yenilikçi akımları yakından izleyerek, sektörün gelişimi için birçok ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesinin koordinatörü ve paydaşı olan Elder, kurulduğu 1999 yılından bu yana elektrik dağıtım sektöründe rekabet bazlı serbest bir piyasanın oluşumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.

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