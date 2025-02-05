Electronic Arts CEO'su Dragon Age başarısızlığını yorumladı

Electronic Arts'ın (EA) CEO'su Andrew Wilson, şirketin son çeyrek kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, Dragon Age serisinin son oyunu The Veilguard'ın iç satış beklentilerini karşılayamamasının nedenlerinden birinin, oyunun canlı hizmet ürünü olarak piyasaya sürülmemesi olabileceğini ifade etti. Wilson, rol yapma oyununun (RPG) "yüksek kaliteli bir lansman" gerçekleştirdiğini ve eleştirmenler ile oyuncular tarafından olumlu karşılandığını, ancak "bu son derece rekabetçi pazarda yeterince geniş bir kitleye hitap etmediğini" belirtti. Wilson, oyuncuların giderek artan bir şekilde "paylaşılan dünya özellikleri ve daha derin etkileşim" arayışında olduğunu vurguladı.

Wilson'ın açıklamaları, oyunun "çekirdek kitlesinin" ötesine geçebilmesi için "yüksek kaliteli anlatılar" ile "oyuncuların gelişen taleplerini" birleştirmesi gerektiğini ima ediyor. Bu talepler arasında paylaşılan dünya mekanikleri ve daha derin etkileşim unsurları bulunuyor. Wilson, "Q3, istediğimiz veya beklediğimiz finansal performansı göstermedi. Küresel eğlence sektöründe bir lider olarak, büyük oyunların – hatta kusursuz bir şekilde inşa edilip sunulduklarında bile – bazen finansal beklentilerimizi karşılayamayabileceğini biliyoruz." ifadelerini de sözlerine ekledi.

EA'nın finans direktörü Stuart Canfield da benzer bir görüşü paylaştı ve "Tarihsel olarak, gişe rekorları kıran hikaye anlatımı, endüstrimizin sevilen fikri mülkiyetleri oyunculara sunma şekli olmuştur. Oyunun finansal performansı, endüstri manzarasının değiştiğini ve en önemli ve en yüksek potansiyele sahip fırsatlarımıza yeniden tahsis etme eylemlerimizin önemini pekiştiriyor." dedi.

Dragon Age: The Veilguard, geçen yılın sonlarında tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak piyasaya sürüldü. Ancak, geliştirme sürecinin belirli bir döneminde, BioWare ekibi oyunu canlı hizmet odaklı bir proje olarak planlamıştı. 2021'in başlarında, EA'nın Star Wars Jedi: Fallen Order gibi oyunlardaki başarıları ve ANTHEM'in başarısızlığı göz önüne alındığında, oyun tekrar tek oyunculu bir yapıya dönüştürüldü.

Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından, BioWare stüdyosu yeniden yapılanma sürecine girdi ve bazı uzun süreli çalışanlarıyla yollarını ayırdı. Bu süreçte, Dragon Age ve Mass Effect serilerinde önemli katkılarda bulunan yazar Sheryl Chee gibi isimler, EA'nın diğer stüdyolarına transfer edildi. Ayrıca, stüdyonun odağını yeni Mass Effect oyununun geliştirilmesine kaydırdığı bildirildi.

Dragon Age: The Veilguard, piyasaya sürüldüğü ilk hafta sonunda Steam'in küresel en çok satanlar listesinde birinci sıraya yükseldi ve eşzamanlı oyuncu sayısında BioWare'in rekorunu kırarak 85.000'in üzerine çıktı. Ancak, bu başarıya rağmen, oyun genel satış beklentilerini karşılayamadı ve EA'nın finansal hedeflerinin gerisinde kaldı.

Bu gelişmelerin ardından, BioWare'in gelecekteki projelerinde canlı hizmet unsurlarını daha fazla dikkate alabileceği ve oyuncuların paylaşılan dünya deneyimlerine yönelik taleplerine yanıt verebileceği düşünülüyor. Şirketin, oyuncu beklentilerini karşılamak ve rekabetçi oyun pazarında başarılı olmak için stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor.