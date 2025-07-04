Electronic Arts'tan Anthem sevenleri üzen açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Electronic Arts'tan Anthem sevenleri üzen açıklama geldi

Electronic Arts, Anthem'ın sunucularını ne zaman kapatacağını duyurdu.

2019’da piyasaya sürülen ve ilk altı haftada altı milyon satış hedefiyle yola çıkan Anthem, çıkışından itibaren teknik sorunlar ve içerik eksikliğiyle eleştirilmişti. Oyunun, EA’in 2019'un dördüncü çeyrek mali sonuçlarını olumsuz etkilediği görülmedi. CEO Andrew Wilson, oyunun "birçok kişinin beklediği gibi başlamadığını" kabul etti.

EA Play'den de Çekiliyor
EA'nin resmi açıklamasına göre Anthem, 15 Ağustos 2025'te EA Play hizmetinden kaldırılacak. Ancak oyunu daha önce satın almış olan kullanıcılar, kapanış tarihine kadar indirip oynayabilecek. Electronic Arts, bu kararın herhangi bir işten çıkarma ile sonuçlanmadığını da net şekilde belirtti.

EA, Anthem’ın mevcut haliyle sonlandığını ilan etse de, Wilson “bu ekibin gelecekte özel bir şey başaracağına” inandığını vurguladı.

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